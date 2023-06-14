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Сегодня, 20:10

Activision удалила флаг России из Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II.
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Гигант игровой индустрии — компания Activision — удалила флаг России из популярного шутера Call of Duty: Modern Warfare II. Это случилось в обновлении четвертого сезона игры, которое вышло 14 июня в 19.00 по московскому времени.

Добавлен российский триколор был в прошлом сезоне — около двух месяцев назад, что вызвало удивление у игроков. Но в новом сезоне флага России не стало ни для визиток, ни для эмблемы, которыми игроки могут себя выделить. В то же время флаги остальных государств по-прежнему доступны для выбора.

Сама Activision никак это не прокомментировала в своем блоге, хотя детально описала все обновления в пачноуте.

Тем не менее, упоминание России по-прежнему остается в игре — сезон начинается с заставки, где «плохие русские» выступают главным злодеями сезона — именно им посвящен новый эпизод одного из режимов игры — «Рейда».

Call of Duty: Modern Warfare II — популярный шутер для консолей и персональных компьютеров.

Киберспорт
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