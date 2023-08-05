«Пришлось часто целовать свою руку» — актер озвучки Baldur's Gate 3 рассказал о записи постельных сцен

Пока новая RPG от Larian бьет рекорды по аудитории, вплотную приблизившись к отметке в 600 тысяч, ее создатели продолжают рассказывать интересные подробности.

Один из актеров озвучки записал Тик-Ток, в котором рассказал, как его пригласили поработать над игрой. Он ожидал, что ему предложат полноценную роль. Но на самом деле все реплики уже были записаны, а позвали его для озвучки «сексуальных звуков».

«Когда я издавал звуки вроде «Ммм» и «Ааах» — было очень неловко. И мне приходилось часто целовать собственную руку», — рассказал актер. Теперь он надеется, что игроки оценят его старания!