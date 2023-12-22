Актер, сыгравший Артура в Red Dead Redemption 2, может озвучить культового персонажа в GTA 6

Роджер Кларк, сыгравший Артура в Red Dead Redemption 2, поделился в Twitter неожиданной новостью — по его словам, ему доверили озвучить «довольно культового персонажа». Актер ждет не дождется момента, когда можно будет поделиться подробностями.

Разумеется, геймеры мгновенно предположили, что речь идет о ком-то из GTA 6, например, о возвращающемся из предыдущих частей персонаже. Другие предположили, что Кларк может озвучить Макса Пэйна — оригинальный актер озвучки самого нуарного детектива скончался совсем недавно.