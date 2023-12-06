Актера, сыгравшего Майкла в GTA 5, удивило большое количество жирных поп в GTA 6

Нед Люк (актер, подаривший свой голос Майклу из GTA 5) удивил своих фанатов необычной реакцией на трейлер GTA 6.

Больше всего в трейлере Люку запомнились... большие попы у женских персонажей:

«Что меня больше всего удивило в трейлере? То, насколько там у всех большие задницы. В трейлере показали много больших задниц... Почти все задницы, кроме мужских, оказались огромными. Вот это и удивило, потому что в реальном Майами больше разнообразия», — рассказал Люк.

Ранее актер пострадал от фанатов (или недоброжелателей) во время прямых трансляций — на адрес его дома кто-то неоднократно вызывал наряд спецназа.