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Сегодня, 15:25

Актеру Майкла из GTA 5 вызвали спецназ во время прямой трансляции

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
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Нед Люк (голос Майкла из GTA 5) подвергся очень жестокому розыгрышу со стороны зрителей своей прямой трансляции.

Во время стрима GTA Online с фанатами злоумышленники вызвали наряд спецназа на адрес актера — из-за этого Неду пришлось закончить трансляцию.

«Извините, ребята, мне пора идти — эти идиоты вызвали SWAT к моему дому», — заявил Люк перед завершением трансляции.

Актер не стал делиться деталями произошедшего, а просто выложил в соцсетях смайлик с человеком, пожимающим плечами.

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