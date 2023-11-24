Актеру Майкла из GTA 5 вызвали спецназ во время прямой трансляции

Нед Люк (голос Майкла из GTA 5) подвергся очень жестокому розыгрышу со стороны зрителей своей прямой трансляции.

Во время стрима GTA Online с фанатами злоумышленники вызвали наряд спецназа на адрес актера — из-за этого Неду пришлось закончить трансляцию.

«Извините, ребята, мне пора идти — эти идиоты вызвали SWAT к моему дому», — заявил Люк перед завершением трансляции.

Актер не стал делиться деталями произошедшего, а просто выложил в соцсетях смайлик с человеком, пожимающим плечами.