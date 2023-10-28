Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:55

Alan Wake 2 получился «прожорливым» — понадобится карта не хуже GeForce RTX 3060 Ti

Богдан Виноградов
Корреспондент
Alan Wake 2.
Фото Remedy
Telegram Дзен

Alan Wake 2 испытали на производительность, и для геймеров с устаревшим «железом» результат оказался неутешительным. Чтобы поиграть на «максималках» и с трассировкой пути хотя бы при старом-добром разрешении 1920 на 1080 понадобится видеокарта не хуже GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6800 — только так получится добиться более 30 кадров.

Alan Wake 2. Alan Wake 2 вышла на торрентах — в игре не было никакой защиты

Без трассировки жизнь становится немного проще и для тех же 30+ кадров в секунду хватит и GeForce RTX 3050.

Впрочем, владельцам устаревших видеокарт все равно придется несладко — даже на «минималках» игра может потребовать до 7 гигабайтов видеопамяти.

Источник: TG-канал Epic Games Store
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском
МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онлайн-шутер The Finals собрал 235 000 игроков — поиграть можно бесплатно

Кресло за 1500 долларов поможет геймерам сохранить здоровье