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Головин: «Кто лучше всех играет в Dota? Капризов, Соболев или я? Все не очень»

Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

— А не узнавали, сколько ребят из Калтана после вас пробились во взрослый футбол и играют хотя бы в ФНЛ?

— По-моему, ни одного. Хотя... Играл с одним парнем, уже в Ленинске-Кузнецком на КФК против мужиков. Он старше меня — 1992 года. Кувшинов. Вот он потом недолго выступал в «Сибири», когда та была в ФНЛ.

— Зато недалеко от вас, в Кузедеево, родился Кирилл Капризов, который стал суперзвездой хоккея. Общаетесь?

— Не сказать, чтобы часто, но контактируем. Несколько раз даже играли по сети в Dota. Это стратегия. Саня Соболев тоже играет. Мы с ним хорошо общаемся. А он знаком с Капризовым. Вот месяца два назад мы и зарубились. (Улыбается.)

— И кто из вас лучше всех играет?

— Да все примерно на одном уроне. Не очень. (Смеется.) На самом деле средне. Чтобы хорошо играть в стратегию, нужно много времени этому уделять.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин
Александр Соболев
Кирилл Капризов
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