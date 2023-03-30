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Сегодня, 18:02

Горбаченко о киберспорте в России: «Я считаю, что мы должны перейти к клубной системе соревнований»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент Федерации компьютерного спорта России Александр Горбаченко высказался об организации Чемпионата России в киберспортивных дисциплинах.

«Вот как мне видится, мы должны прийти к единой системе верификации команд, клубов и так далее. Я считаю, что мы должны перейти к клубной системе соревнований, для этого должны развиваться сами клубы: они могут быть региональными, в рамках учебных заведений, трудовых коллективов. Что такое Чемпионат России на сегодняшний день? Туда может заявиться кто хочет. Любой человек приходит на региональный чемпионат и может его выиграть, ему тут же постараются сделать третий разряд, чтобы отправить его на чемпионат России», — приводит слова Горбаченко Cybersport.Metaratings.ru.

15 марта Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) совместно с Российским футбольным союзом анонсировали старт основного этапа Чемпионата РФС по интерактивному футболу 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/gorbachenko-o-kibersporte-v-rf-ya-schitayu-chto-my-dolzhny-pereiti-k-klubnoi-sisteme-sorevnovanii-239434/
Киберспорт
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