Сегодня, 18:03
AMD представила недорогую видеокарту Radeon RX 7600 XT. Стоит новинка 329 долларов, а «на борту» у нее целых 16 гигабайтов видеопамяти.
Остальные характеристики не позволяют RX 7600 XT стать хорошим выбором для 4К, но для 1080p и 1440p она подходит хорошо. Новинка выйдет уже 24 января.
— Исполнительные блоки: 32
— Потоковые процессоры: 2048
— Блоки ускорения ИИ: 64
— Игровая частота: 2,47 ГГц
— Частота в режиме Boost: 2,76 ГГц
— Объем памяти: 16 ГБ GDDR6
— Скорость памяти: 18 Гбит/с на контакт
— Энергопотребление: 190 Вт