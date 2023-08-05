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Сегодня, 15:45

Американский стример решил раздать PS5 и игровые ПК — все закончилось беспорядками

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Essentiallysports.com
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Популярный стример Kai Cenat решил порадовать зрителей раздачей игровых ПК, консолей и геймерских кресел, но недооценил их количество.

На указанную им площадь Таймс-сквер пришли тысячи человек, которые начали мешать дорожному движению. Полиция, которую никто не предупреждал, ничего не смогла с этим поделать. Вскоре в толпе начались драки.

Каю пришлось спасаться бегством на машине, за которую продолжали цепляться люди. Получившие подкрепление копы задержали несколько человек, а самого стримера арестовали за разжигание беспорядков и допросили — правда, вскоре отпустили. Похоже, он так и не успел ничего раздать.

Источник: Essentially Sports
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