Американский стример решил раздать PS5 и игровые ПК — все закончилось беспорядками

Популярный стример Kai Cenat решил порадовать зрителей раздачей игровых ПК, консолей и геймерских кресел, но недооценил их количество.

На указанную им площадь Таймс-сквер пришли тысячи человек, которые начали мешать дорожному движению. Полиция, которую никто не предупреждал, ничего не смогла с этим поделать. Вскоре в толпе начались драки.

Каю пришлось спасаться бегством на машине, за которую продолжали цепляться люди. Получившие подкрепление копы задержали несколько человек, а самого стримера арестовали за разжигание беспорядков и допросили — правда, вскоре отпустили. Похоже, он так и не успел ничего раздать.