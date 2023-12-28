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Сегодня, 21:45

«Амкал» объявил о создании киберспортивной команды по Counter-Strike 2

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Амкала» Герман Попков заявил, что клуб создает киберспортивную команду по Counter-Strike 2.

Команда получит название «Амкал ESPORTS»

«Мы достаточно давно задумывались над расширением и выходом за рамки медиафутбола. Мы давно знакомы с Counter-Strike. Знаем, что есть пересечение аудитории среди тех, кто играет в футбол и Counter-Strike.

Последний год мы думали об этом. И поняли, что надо пробовать. Очень круто, что от идей и слов мы пришли к тому, что представляем свою команду», – сказал Попков.

ФК Амкал
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