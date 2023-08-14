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Сегодня, 15:25

Аналитики советуют пропустить iPhone 15, так как смартфон будет мало чем отличаться от iPhone 14

Богдан Виноградов
Корреспондент
iPhone15.
Фото Phone Arena
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Инсайдер под ником URedditor сделал обескураживающее заявление. По его словам, iPhone 15 можно смело пропускать, ведь вместо чего-то нового и крутого покупатели получат «iPhone 14 Pro, но похуже и с Type-C». Если верить URedditor, настоящие инновации произойдут уже в 16 модели.

Официальный анонс iPhone 15 произойдет 13 сентября 2023 года на ежегодной презентации Apple. Совсем недавно мы рассказывали о советах экспертов насчет времени покупки нового iPhone.

Ранее эксперты назвали лучшее время для покупки iPhone 15.

Источник: https://twitter.com/URedditor/status/1689736980634939392
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