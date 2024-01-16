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Сегодня, 17:40

Англичанка угодила в полицейский участок из-за модов на TES 5: Skyrim

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bethesda Softworks
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Девушка из Англии забыла ноутбук с TES V: Skyrim у друга — и это принесло ей серьезные неприятности. Друг оказался «вдруг» и принялся исследовать чужой компьютер. В процессе он наткнулся на ролевую игру от Bethesda, на которую было установлено немало эротических модов — в том числе и те, которые добавляют в игру «волков, которые пытаются спариться с игроком без его согласия».

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Увидев это, друг побежал в полицию. Англичанку вызвали в полицию, а ее ноутбук конфисковали — и могут продержать его в участке аж до 2025 года.

Источник: Steam One • Игры стим
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