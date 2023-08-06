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Сегодня, 16:35

Анонс Рептилии в Mortal Kombat 1 близко — на это намекнул автор игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
Рептилия.
Фото YouTube-канал Second.Chance
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Не секрет, что на турнире EVO 2023 ожидаются новости о Mortal Kombat 1 — и, кажется, мы уже знаем, чего ждать.

Эд Бун, один из авторов серии, запостил у себя в Twitter фотографию KFC с вопросом: «Что общего у этого ресторана и EVO?»

А всего за несколько часов до этого он постил эту же самую картинку с надписью «Тайный ниндзя Рептилия родился здесь 31 год назад».

Что же, намек вполне очевидный — скорее всего уже сегодня будет подтверждено появление в игре Рептилии, культового персонажа еще из самой первой части файтинга.

Источник: The Gamer
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