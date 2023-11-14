Анонсирован inZOI — аналог The Sims на Unreal Engine 5

Один из недостатков The Sims 4, последней на сегодняшний день игры в серии знаменитых «симуляторов жизни», это графика — все-таки игра вышла в 2014 году и уже тогда не блистала технологиями.

Возможно, ситуацию поправит выход The Sims 5, но уже сейчас у геймеров есть новая надежда — анонсированный корейской студией KRAFTON лайф-сим inZOI. Геймплейно игра практически неотличима от The Sims, но внешне выглядит гораздо лучше — спасибо движку Unreal Engine 5.

Выйдет inZOI в течение 2024 года.