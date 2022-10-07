Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 00:33

Анонсирована новая игра по вселенной Half-Life

Евгений Козинов
Корреспондент
Скриншот нового проекта.
Фото Соцсети

Разработчик под ником PinkyDev сообщил, что получил разрешение от Valve на создание игры во вселенной Half-Life. Он сможет официально разместить свой продукт в интернет-магазинах.

Новая игра про один из самых популярных виртуальных миров и его главного героя Гордона Фримена получил тестовое название «Codename: Loop» (Кодовое название: Цикл). Дата релиза пока неизвестна.

PinkyDev опубликовал первые скриншоты и подробности проекта. Это будет твин-стик шутер с видом сверху, однако игроки смогут переключаться на режим от третьего лица.

Первая игра серии Half-Life вышла в 1998 году. Затем было выпущено несколько продолжений, а также по их мотивам было снято множество фанатских экранизаций, написано книг и комиксов.

1
0
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Экс-советник Трампа указал на желание США видеть РФ в НАТО
Служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков»
Эрдоган назвал себя единственным способным на диалог с Путиным и Зеленским лидером
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Игрок 1win deko рассказал об атмосфере в команде на RMR-турнире

Overwatch 2 получила оценку в 1,1 балла на Metacritic