Apple показала MacBook Pro на процессоре M3 в новом цвете Space Black

На своей ночной трансляции Apple анонсировала новый MacBook Pro на процессоре M3.

MacBook Pro. Фото Apple

Ноутбук обещает быть еще мощнее своих предшественников с увеличенной производительностью при монтаже, 3D-рендеринге и играх, с увеличенным временем автономной работы и высоким качеством разрешения дисплея. Содержимое SDR на новых MacBook Pro теперь отображается с яркостью 600 нит, что на 20 % выше, чем раньше — это повлияет на яркость и четкость изображения.

Главным нововведением, кроме процессора нового поколения M3, является расцветка — теперь MacBook Pro будет доступен в цветовом решении под названием Space Black. По сути, это обычный черный цвет.