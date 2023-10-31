Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 03:37

Apple показала MacBook Pro на процессоре M3 в новом цвете Space Black

Владислав Шалганов
Корреспондент
MacBook Pro.
Фото Apple
Telegram Дзен

На своей ночной трансляции Apple анонсировала новый MacBook Pro на процессоре M3.

MacBook Pro.
Фото Apple

Ноутбук обещает быть еще мощнее своих предшественников с увеличенной производительностью при монтаже, 3D-рендеринге и играх, с увеличенным временем автономной работы и высоким качеством разрешения дисплея. Содержимое SDR на новых MacBook Pro теперь отображается с яркостью 600 нит, что на 20 % выше, чем раньше — это повлияет на яркость и четкость изображения.

Новый чип M3. Apple анонсировала новый процессор M3 — он на 40% быстрее, чем M2 и на 60% быстрее, чем M1

Главным нововведением, кроме процессора нового поколения M3, является расцветка — теперь MacBook Pro будет доступен в цветовом решении под названием Space Black. По сути, это обычный черный цвет.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
US News: РФ обошла США в рейтинге самых сильных армий мира
Le Monde: во Франции миллиардера из России взяли под стражу по подозрению в махинациях
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Apple анонсировала новый процессор M3 — он на 40% быстрее, чем M2 и на 60% быстрее, чем M1

Цены на MacBook Pro M3 будут начинаться от $ 1599