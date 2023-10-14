Ark считает, что Spirit победят на The International 12 по Dota 2

Игрок в Dota 2 Егор Ark Жаботинский поделился ожиданиями от стыковых матчей в рамках чемпионата The International 12 (2023), а также итогах турнира.

«Драконы» победят на TI12. VP победит TSM, так как я бы сказал, что 2:1 в долгой игре. Liquid обыграет EG, хотя не уверен, что будет 2:0. Скорее, 2:1. Матч между Gladiators и Talon — самая сочная игра. Возможно, Talon победит 2:1?, — приводит Cybersport.Metaratings.ru слова Жаботинского.

Участниками плей-офф The International 2023 стали Spirit, BB Team, 9 Pandas и Virtus.pro. Команды сразятся в стыковых матчах за места в заключительном этапе. Турнир проходит с 12 по 29 октября в LAN-формате в Сиэтле, США.

Ранее Team Spirit обыграли канадский коллектив Shopify Rebellion в стыковом матче за посев плей-офф TI12 со счетом 2-0 по картам. Российская команда попала в верхнюю сетку плей-офф и сможет продолжить выступление на The International после первого поражения. Shopify Rebellion продолжит борьбу в нижней сетке и не будет иметь права проиграть.