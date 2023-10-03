Сегодня, 13:11
Assassin's Creed Mirage стала самой «маленькой» частью серии — новая часть весит всего 31 гигабайт.
Разработчики игры пообещали более камерное и классическое приключение, похожее на первые части саги об ассасинах. Полное прохождение игры займет у игроков всего 20 часов. В новом приключении игрок возьмет на себя управление Басимом и будет исследовать Багдад девятого века.
Игра выйдет 5 октября на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Series. Немного позже ассасин также заглянет на смартфоны от Apple.