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Сегодня, 20:03

Assassin's Creed: Mirage запустили на GTX 1050 — видеокарта не очень справляется с игрой

Богдан Виноградов
Корреспондент
Assassins Creed: Mirage.
Фото Ubisoft
Результаты тестирования.
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Assassin's Creed: Mirage испытали на младшей версии самой «народной» видеокарты — GTX 1050 c 3 гигабайтами памяти. В комплекте с ней шел процессор AMD Ryzen 5 3550H и 16 гигабайтов оперативной памяти, поэтому основная нагрузка шла именно на видеоадаптер.

Игра проверялась в трех режимах — обыкновенные низкие настройки графики, низкие настройки с AMD FSR 2.0 и низкие настройки c Intel XeSS. Лучше всего показал себя второй вариант — с FSR удалось добиться аж 43 кадров. Второе место занял алгоритм XeSS с 39 кадрами, ну а «родная» картинка без технологии масштабирования осталась со скромными 33 кадрами.

Результаты тестирования.

Разумеется, речь идет о средних значениях — во всех трех случаях встречались временные просадки вплоть до 14 кадров. А значит о по-настоящему комфортной игре не может быть и речи на данной видеокарте.

Assassins Creed: Mirage. Первые оценки Asssassin's Creed: Mirage — неплохая игра, но не шедевр

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