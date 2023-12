Atomic Heart наградят в Британии? Российская игра получила неожиданную номинацию

Британская киноакадемия (BAFTA) объявила номинации своей игровой премии. Самым удивительным претендентом на награду оказалась Atomic Heart — она была номинирована в категории «Лучшая дебютная игра».

Учитывая современные реалии, трудно было ждать от западной организации подобного расположения — победившая на The International 2023 Team Spirit даже не попала в номинации The Game Awards 2023.