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Сегодня, 11:33

Aurora может подписать состав по Dota 2 с Slayer и Bignum

Ана Горшкова
Корреспондент
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Киберспортивная организация Aurora ведет активную работу над подписанием состава по Dota 2.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, Aurora может подписать бывший состав MoneyMakers, который претерпит некоторые изменения. Так, место оффлейнера займет Никита Palantimos Гринкевич, тем самым заменив в составе Николая Bb3px Евдокимычева.

На данный момент стороны обсуждают условия и находятся в стадии переговоров. Не исключено, что решение о подписании состава будет принято по итогам их результатов в Winline Insight Season 4.

Возможный состав Aurora в Dota 2: Дмитрий Lukas Давыдов (керри); Виталий Worick Брезгин (мидлейнер); Никита Palantimos Гринкевич (оффлейнер); Данил Bignum Шеховцов (саппорт); Семен CeMaTheSlayeR Кривуля (саппорт).

Турнир Insight Season 4 пройдет онлайн с 10 ноября по 24 декабря 2023 года.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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