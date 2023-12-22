Автомобиль из GTA 5 пытаются продать за настоящие деньги

На одном из зарубежных сайтов объявлений обнаружилось предложение невиданной щедрости — Audi R8 из GTA 5 продают за 250 тысяч фунтов.

Судя по приложенным изображениям, счастливый покупатель за эту сумму получает... автомобиль из GTA 5. Судя по описанию, на машине нет царапин, а пробег составляет всего две тысячи километров.

Неизвестно, является ли объявление шуткой или кто-то всерьез рассчитывает обогатиться на виртуальном транспорте. Так или иначе, едва ли эта хитроумная схема завершится успехом.