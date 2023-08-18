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Сегодня, 22:25

Автор удаленного мода для GTA 5 посоветовал разработчикам делать достойные ремейки

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA V.
Фото Rockstar Games
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Модификация «Sentient Streest» для GTA 5, позволявшая поговорить с любым NPC в игре, была удалена после претензий от Take-Two. Теперь его автор под никнеймом Bloc решил публично высказаться об этом.

Больше всего его расстроил подход правообладателей. Модер был бы рад обсудить любые возникшие к нему вопросы. Но с ним не просто не попытались поговорить, а проигнорировали, когда он сам попытался выйти на связь.

Напоследок он посоветовал Take-Two заняться производством достойных ремейков вместо того, чтобы «кошмарить» коммьюнити мододелов, тем более что сама компания заявляла, что моды очень важны для GTA.

Источник: PC Gamer
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