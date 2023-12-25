Сегодня, 19:20
Mundfish рассказала о предрелизных трудностях, возникших с Atomic Heart.
В студии отметили, что негативные материалы об игре в интернете (в том числе на сайтах на игровую тематику) расстраивали разработчиков и отрицательно влияли на мотивацию всей команды:
«Хочу сказать, что в таких психологических условиях было тяжело. Интернет, бывает, делает очень больно», — написали сотрудники Mundfish.
Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием Atomic Heart, а также рассказали, что продолжат работу над игрой и ее продолжением.