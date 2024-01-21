Авторы игры про Индиану Джонса защищаются от нападок недовольны геймеров

Презентация Indiana Jones and the Great Circle оставила геймеров в недоумении — многие считали, что игра про Индиану Джонса должна быть от третьего лица, как Uncharted, Tomb Raider или старые адвенчуры про археолога с кнутом.

Между тем, «Великий круг» сделан от первого лица. И геймдиректор Йерк Густафссон подчеркивает, что решение было правильным.

По его словам, вид от первого лица — это «часть ДНК студии», выделяющая новую игру из ряда других подобных приключений. Неудивительно — с момента своего основания MachineGames занималась серией FPS Wolfenstein. Впрочем, в Indiana Jones and the Great Circle все-таки будут кат-сцены от третьего лица.