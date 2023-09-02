Авторы русской ролевой игры «Смута» рассказали о создании персонажей

Отечественная ролевая игра «Смута» должна выйти до конца 2024 года, а пока ее авторы выпускают дневники разработки. Последний из них был посвящен созданию персонажей.

Разработчики рассказали, что сценарий игры тщательно следует сюжету первого в России исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — соответственно, и большинство персонажей перенесены прямо оттуда. В их число входит главный герой, Юрий Милославский, и антагонист — боярин Кручина-Шалонский.

Их облик создается с учетом исторической достоверности, и той ролью, которой они обладают в геймплее — например, противник дальнего боя или мини-босс.

Недавно мы рассказывали о другом крупном отечественном проекте, экшене «Война миров: Сибирь».