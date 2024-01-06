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Сегодня, 17:32

Авторы Star Citizen выпустили набор внутриигровых кораблей за 5,5 миллиона рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Cloud Imperium Games
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Разработчики Star Citizen продолжают предлагать игрокам наборы за баснословные деньги — новый набор обойдется игрокам почти в 6 миллионов рублей.

Фото Cloud Imperium Games

Набор за 59 тысяч долларов включает в себя 175 космических кораблей, часть из которых даже не вышла в открытый доступ.

На этом наглость разработчиков не заканчивается — купить набор смогут не все, а только те, кто потратил на проект не менее одной тысячи долларов. Если столько денег не было потрачено, то набор будет стоить дороже на тысячу долларов.

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