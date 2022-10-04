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Сегодня, 16:43

Ax1Le поделился мнением о победе над B8 Esports на RMR-турнире

Мария Гусева

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал первый матч на IEM Rio Major 2022: European RMR A.

«В целом матч прошел как по маслу, без особых проблем. Играли в свою игру, все хорошо. Мы все находимся в отличной форме, но всегда есть к чему стремиться», — рассказал Рыхторов Cybersport.Metaratings.ru.

Cloud9 оказалась сильнее B8 Esports в стартовом матче группового этапа IEM Rio Major 2022: European RMR A. Встреча завершилась со счетом 16:6 в пользу коллектива Владислава nafany Горшкова на Ancient.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-podelilsya-mneniem-o-debyutnom-matce-cloud9-na-rmr-turnire-50249/
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Ax1Le поделился мнением о победе над FaZe Clan