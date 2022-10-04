Ax1Le поделился мнением о победе над B8 Esports на RMR-турнире

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал первый матч на IEM Rio Major 2022: European RMR A.

«В целом матч прошел как по маслу, без особых проблем. Играли в свою игру, все хорошо. Мы все находимся в отличной форме, но всегда есть к чему стремиться», — рассказал Рыхторов Cybersport.Metaratings.ru.

Cloud9 оказалась сильнее B8 Esports в стартовом матче группового этапа IEM Rio Major 2022: European RMR A. Встреча завершилась со счетом 16:6 в пользу коллектива Владислава nafany Горшкова на Ancient.