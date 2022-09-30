Ax1Le поделился мнением о победе над FaZe Clan

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал победу над FaZe Clan в рамках стадии плей-офф на ESL Pro League Season 16.

«Каждый матч стараемся подходить с максимальной отдачей, все работают на максимум, к каждому сопернику очень хорошо подготавливаемся. С FaZe всегда плотные игры, всегда тяжело, они очень хорошо играют и очень хорошо ориентируются по карте. Пока что выигрываем, и мы этому очень рады», — рассказал Рыхторов Cybersport.Metaratings.ru.

Cloud9 оказалась сильнее FaZe Clan в рамках стадии плей-офф на ESL Pro League Season 16. Встреча завершилась со счетом 2:1 по картам в пользу коллектива Владислава nafany Горшкова(13:16 на Inferno, 16:8 на Ancient и 16:11 на Mirage).