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Сегодня, 13:00

Ax1Le поделился мнением о победе над FaZe Clan

Виктория Кравченко

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал победу над FaZe Clan в рамках стадии плей-офф на ESL Pro League Season 16.

«Каждый матч стараемся подходить с максимальной отдачей, все работают на максимум, к каждому сопернику очень хорошо подготавливаемся. С FaZe всегда плотные игры, всегда тяжело, они очень хорошо играют и очень хорошо ориентируются по карте. Пока что выигрываем, и мы этому очень рады», — рассказал Рыхторов Cybersport.Metaratings.ru.

Cloud9 оказалась сильнее FaZe Clan в рамках стадии плей-офф на ESL Pro League Season 16. Встреча завершилась со счетом 2:1 по картам в пользу коллектива Владислава nafany Горшкова(13:16 на Inferno, 16:8 на Ancient и 16:11 на Mirage).

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-vyskazalsya-o-pobede-nad-faze-clan-49899/
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