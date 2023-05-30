Ax1Le рассказал о подготовке к IEM Dallas-2023

Профессиональный игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов ответил на вопрос о подготовке к IEM Dallas-2023.

«Отдохнули буквально несколько дней, потом собрались на буткемп и усердно тренировались. В целом пока не особо понятно, как мы готовы. Бывали неудачные дни во время тренировок, но, думаю, мы должны показать хороший результат, так как много над чем поработали», — цитирует Рыхторова Metaratings.ru.

Турнир проходит с 29 мая по 4 июня. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. Кроме того, победитель получит путевку на IEM Cologne 2023.