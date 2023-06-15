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Сегодня, 12:10

Багреев рассказал о команде NALANE, которая участвует в третьем сезоне MEDIA ELEAGUE

Виктория Кравченко
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Популярный стример Илья fANDER Багреев рассказал о команде NALANE, которая принимает участие в третьем сезоне MEDIA ELEAGUE.

«Потренировались командой совсем немного, буквально дня два суммарно, по времени часов десять потратили. Поиграли Fast Cup против 3000 ELO игроков, на FACEIT, что-то разобрали, но ничего сверхсерьезного. Роли распределяли по логике, определенным хотелкам людей. Но порой их нужно откладывать на задний план, потому что когда понимаешь, что в твоей команде есть три снайпера, то нужно кому-то уступить роль и кому-то будет некомфортно играть. Но ради победы нужно в любом случае постараться принять эту ситуацию», — цитирует игрока Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fander-ya-nikogo-ne-boyus-na-fonbet-media-eleague-258859/
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