Baldur's Gate 3 и GTA: San Andreas — игроки вспомнили игры, оправдавшие предрелизный хайп

В последние годы долгожданные игры частенько разочаровывают пользователей. Когда они все-таки выходят — сказываются баги, плохая производительность и вырезанный контент. Поэтому пользователи Reddit решили вспомнить случаи, когда игры все-таки оправдывают ожидания.

Из новинок фаворитом стала Baldur's Gate 3 — тысячи игроков считают, что «хайп» по этой игре был полностью оправдан. Добрым словом вспомнили и уже старенькие части GTA — Vice City и San Andreas. Чуть реже, но все равно часто упоминали GTA 5 и Red Dead Redemtion 2. И очень многим понравился Doom 2016.