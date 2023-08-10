Baldur's Gate 3 опередила Half-Life 2 и стала самой высокооцененной игрой на ПК

Baldur's Gate 3 бьет рекорды не только по количеству игроков. Сейчас ролевая игра от Larian заняла первое место в рейтинге ПК-игр на Metacritic по версии игроков.

Игра оценивается в 9,3 балла из 10 на основании почти трех тысяч голосов. Сразу за ней располагаются сразу три Half-Life (Alyx, Episode 2 и вторая часть) с 9,2 баллами.

Впрочем, с оценками профессиональных критиков у Baldur's Gate 3 тоже все хорошо. На том же Metacritic игра оценивается ими в 9,7 баллов из 10 — больше только у Disco Elysium.