Baldur's Gate 3 подвинула Disco Elysium с пьедестала на Metacritic

Мы уже рассказывали, что Baldur's Gate 3 встала во главе списка ПК-игр, но только по версии игроков. В рейтинге оценок критиков ее опережала Disco Elysium. Теперь же Baldur's Gate 3 попала на первое место и там.

А вчера пиковый онлайн ролевой игры от Larian превысил 875 000 человек, всего чуть-чуть не дотянув до рекорда Hogwarts Legacy.

Это почти немыслимые для RPG цифры — и особенно удивительными их делает то, что с релиза прошло уже десять дней. Обычно синглплеерные игры теряют игроков гораздо быстрее. Но, кажется, для Baldur's Gate 3 нет ничего невозможного.