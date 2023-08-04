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Сегодня, 13:00

Baldur's Gate 3 выложили на торренты — в игре не было никакой защиты

Владислав Шалганов
Корреспондент
Baldur&amp;#039;s Gate 3 выложили на торренты.
Фото Фото из игры Baldur&#039;s Gate 3.
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Для того, чтобы получить самую ожидаемую RPG-игру года на торрентах, игрокам даже не понадобилась помощь хакеров — игра была доступна в магазине игр GOG, которая распространяет контент без какой-либо защиты от пиратства.

Игра появилась на трекерах практически сразу после полноценного релиза. Вес Baldur's Gate 3 — 108.57 гигабайт.

Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian. Разработчики игры обещают десятки (если не сотни) часов интересного геймплея, не виданную ранее в RPG-играх вариативность и возможность строить историю так, как игрок сам захочет.

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