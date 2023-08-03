Baldur's Gate 3 вышла и сломала Steam — магазин от Valve не выдержал нагрузки

Пользователи Steam жалуются на постоянно скачущую скорость — время ожидания загрузки скачет от шести часов до шести месяцев. На Reddit'е игроки также жалуются на ошибки с интернет-соединением.

Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian. Разработчики игры обещают десятки (если не сотни) часов интересного геймплея, не виданную ранее в RPG-играх вариативность и возможность строить историю так, как игрок сам захочет.

Игра вышла из открытого бета-теста 3 августа и мгновенно вошла в топ-чарт Steam — сейчас в игру играют более 200 тысяч человек одновременно.