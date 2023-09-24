Baldur's Gate может стать кино-франшизой

Сегодня, 21:04
По слухам, Netflix хочет снять адаптацию Baldur's Gate.
Сейчас ведутся активные переговоры по получению прав на экранизацию серии.
Как предполагают инсайдеры, такое решение может быть связано с уходом Генри Кавилла из «Ведьмака» — Netflix опасается, что популярность сериала очень упадет после ухода актера и ищет новую для развития фантастическую серию.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 и стала не только одной из самых продаваемых игр в Steam, но и одной из самых высокооценных игр 2023 года.