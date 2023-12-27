Beastcoast подписала новый состав по Dota 2

Киберспортивная организация beastcoast подписала новый состав по Dota 2, который состоит из перуанских игроков, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, представители beastcoast договорились о подписании пятерки игроков, выступавших под тегом Infinity. Ожидается, что организация в ближайшее время сделает официальный анонс подписания нового состава.

На данный момент состав команды выглядит следующим образом: Пабло Vitaly Ангуло, Джоэл MoOz Мори Озамбела, Энтони GardickЛопез, Ехемири Payk Аррое и Луис Lumpy Виларьял.

Последний раз Beastcoast выступала на TI12.