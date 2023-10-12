Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:14

Бесплатный гоночный батл-рояль в стиле Flatout и Burnout появился в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
Jected Rivals.
Фото THQ Nordic
Telegram Дзен

В Steam релизнулся Jected: Rivals — гоночный батл-рояль, похожий на Flatout и Burnout.

«Jected Rivals — это сочетание экстрима, разбитых тачек и головокружительных скоростей в турнире на выбывание с участием 18 игроков. Победитель получает все! Освойте уникальную механику катапультирования, взлетайте в небо и оставьте всех далеко позади», — сообщили разработчики.

Jected Rivals.
Фото THQ Nordic

Разработчики обещают игрокам большой автопарк, а также возможность выпрыгивать из транспорта и менять его буквально на лету.

Jected Rivals.
Фото THQ Nordic

«В игре намешаны различные концепты из Flatout, Riders Republic, Fall Guys, Trackmania. Режимы забавные, карты разнообразные, машин мало (несмотря на обещания разрабов) и малое количество персонажей, за которых можно поиграть. Вскоре, чувствую, появится боевой пропуск, так как игра расчитана на мультиплеерную составляющую и бесплатна», — отзыва пользователя в Steam.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Counter-Strike 2 окупилась за 40 минут после релиза — все благодаря кейсам

Победитель The International 2023 получит всего 1,3 миллиона долларов