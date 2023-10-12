Бесплатный гоночный батл-рояль в стиле Flatout и Burnout появился в Steam

Сегодня, 14:14
В Steam релизнулся Jected: Rivals — гоночный батл-рояль, похожий на Flatout и Burnout.
«Jected Rivals — это сочетание экстрима, разбитых тачек и головокружительных скоростей в турнире на выбывание с участием 18 игроков. Победитель получает все! Освойте уникальную механику катапультирования, взлетайте в небо и оставьте всех далеко позади», — сообщили разработчики.
Разработчики обещают игрокам большой автопарк, а также возможность выпрыгивать из транспорта и менять его буквально на лету.
«В игре намешаны различные концепты из Flatout, Riders Republic, Fall Guys, Trackmania. Режимы забавные, карты разнообразные, машин мало (несмотря на обещания разрабов) и малое количество персонажей, за которых можно поиграть. Вскоре, чувствую, появится боевой пропуск, так как игра расчитана на мультиплеерную составляющую и бесплатна», — отзыва пользователя в Steam.