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Сегодня, 14:30

Binance подтвердил запрет на торговлю иностранными валютами для россиян — лиры теперь не купить

Владислав Шалганов
Корреспондент
The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog
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Крипто-биржа Binance подтвердила запрет россиянам на торговлю иностранными валютами — раньше сервис, в том числе, использовали для пополнения кошельков в онлайн-магазинах игр.

Проживающие в других странах россияне, которые прошли верификацию с подтверждением адреса, могут продолжать торговать любыми валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studio

Binance можно было использовать для пополнения турецких кошельков PlayStation Store и Xbox. Также через биржу можно было приобрести иностранную валюту для Steam, Spotify, Epic Games Store и так далее.

FC 24.
Фото EA

В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. Тогда крипто-биржа объясняла это принятием десятого пакета санкций Евросоюза.

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