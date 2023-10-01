Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:39

Блогер MrBeast подумывает заплатить полмиллиона долларов за 100 дней без свободы

Богдан Виноградов
Корреспондент
MrBeast.
Фото MrBeast
Твитт MrBeast.
Фото MrBeast
1/2
Telegram Дзен

Блогер MrBeast получил известность благодаря социальным экспериментам, за которые очень хорошо платил обычным людям — в духе «готов ли ты слетать во Францию и привезти мне свежих багетов за 10 тысяч долларов?»

Теперь же он обдумывает новый эксперимент: что будет, если посадить двоих незнакомых друг с другом человек в одну комнату на 100 дней? Если хоть один из них захочет уйти, то оба не получат ничего. Но если они выдержат, то каждый получит по $ 500 тыс.

Твитт MrBeast.
Фото MrBeast

Учитывая, что по сути речь идет об относительно небольшом тюремном заключении, по результатам которого добровольцы получат несколько годовых американских зарплат за год — желающих наверняка найдется немало.

Источник: Twitter
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разработчики не стали удалять фото русской модели из Cyberpunk 2077