Блогер MrBeast подумывает заплатить полмиллиона долларов за 100 дней без свободы

Блогер MrBeast получил известность благодаря социальным экспериментам, за которые очень хорошо платил обычным людям — в духе «готов ли ты слетать во Францию и привезти мне свежих багетов за 10 тысяч долларов?»

Теперь же он обдумывает новый эксперимент: что будет, если посадить двоих незнакомых друг с другом человек в одну комнату на 100 дней? Если хоть один из них захочет уйти, то оба не получат ничего. Но если они выдержат, то каждый получит по $ 500 тыс.

Твитт MrBeast. Фото MrBeast

Учитывая, что по сути речь идет об относительно небольшом тюремном заключении, по результатам которого добровольцы получат несколько годовых американских зарплат за год — желающих наверняка найдется немало.