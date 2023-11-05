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Сегодня, 16:55

Блогер MrBeast помог африканцам справиться с жаждой

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото MrBeast
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MrBeast, самый популярный YouTube-блоггер в мире, известен социальными экспериментами и очень высокими наградами для их участников. Разумеется, его не раз критиковали за то, что потратить те же самые деньги можно было бы с большей пользой для общества.

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Именно так MrBeast и поступил — его команда пробурила 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве. Таким образом доступ к чистой воде получили более полумиллиона африканцев.


Останавливаться на достигнутом блогер не собирается — он запустил сайт, где можно сделать пожертвования на дальнейшее бурение скважин.

Источник: YouTube
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