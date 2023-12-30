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Сегодня, 13:14

Бобби Котик покинул Activision Blizzard — геймеры ждут перемен

Владислав Шалганов
Корреспондент
Бобби Котик.
Фото Соцсети
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Экс-глава Activision Blizzard Бобби Котик покинул студию после 33 лет работы. Геймеры окрестили это событие переломным в истории компании, ведь последние несколько лет от Activision Blizzard можно было услышать только удручающие новости.

Overwatch 2.
Фото Activision Blizzard

Более того, сразу после ухода Котика с должности, сотрудники начали делиться шокирующими подробностями о работе под его руководством:

«Два года я работал на серией Call of Duty. В первый месяц работы выяснилось, что Котик угрожал убить сотрудника за неповиновение», — сообщение одного из сотрудников Activision Blizzard.

Call of Duty: Modern Warfare.
Фото Activision

И сотрудники, и неравнодушные игроки ждут, что после ухода Котика студию ждет подъем — геймеры хотят возрождения культовой студии и много новых отличных проектов.

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