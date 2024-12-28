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Сегодня, 15:20

Больше не вернутся? Депутат рассказал о судьбе запрещенных в России соцсетей

Евгения Воскресенская
Фото Антона Горелкина, соцсети
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Оставь надежду, всяк сюда входящий: депутат Госдумы РФ Антон Горелкин поделился своим мнением относительно будущего запрещенных в нашей стране соцсетей. По его словам, россиянам не стоит рассчитывать на их возвращение, даже если все требования российского законодательства будут выполнены.

Сергей Боярский. В Госдуме РФ уверены, что россияне справятся и без YouTube

Горелкин отметил, что сейчас «Рунет вступает в новую фазу развития», подразумевающую «совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы». Только так Россия сможет претендовать на технологическое лидерство, считает депутат.

Источник: TG-канал Антона Горелкина
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