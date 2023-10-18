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Сегодня, 14:15

Бомба из Counter-Strike 2 зазвучала по-новому

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Valve обновила звуковое сопровождения для бомбы C4 в Counter-Strike 2.

Теперь, когда до взрыва останется всего десять секунд, к обычному звуку добавится характерный писк, который напомнит игрокам о том, что пора поторапливаться.

Ранее в игру добавили возможность крутить и осматривать бомбу. Возможно, это намек на то, что в игру добавят скины для C4.

Это не единственный обновленный звук в CS2 — в игре переработали все звуки выстрелов. Теперь оружие в игре звучит «тяжелее» и реалистичнее.

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