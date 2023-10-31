Бомба в Counter-Strike 2 может уплыть — такую деталь заметили игроки

Движок Source 2 продолжает показывать себя во всей красе — в Counter-Strike 2 бомба может уплыть у игроков из-под носа.

Такую возможность геймеры заметили на карте Ancient — на базе террористов есть вода, в которой игроки могут «потерять» C4.

Многие неоднократно отмечали, что у CS2 есть огромный потенциал, но сейчас игра до сих пор находится в сыром состоянии — в ней постоянно находят новые критические баги и глитчи. Еще одной фундаментальной проблемой шутера является засилье читеров — с ними у Valve борьба получается не особо успешно.