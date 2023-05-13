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Сегодня, 16:14

Boombl4 считает, что G2 может дойти до финала мейджора в Париже

Алина Савинова
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Игрок 1win по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов поделился мнением о ходе событий на BLAST.tv Paris Major 2023.

«Сейчас сложно следить за всеми матчами на мейджоре, так как у меня новая роль и нам приходиться много работать и команде тренироваться в дни матчей. По результатам удивила Apeks и разочаровала MOUZ. Мне бы было интересно посмотреть в плей-офф за xertioN [игрок MOUZ], но увы. Как проявят себя команды с результатом 3-0? ENCE остановит команда, которая не будет ее недооценивать. G2 может дойти до финала», — цитирует Михайлова Metaratings.ru.

Турнир проходит с 8 по 21 мая в Париже. Его призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/boombl4-g2-mozet-doiti-do-finala/
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Тренер ENCE прокомментировал подготовку команды к BLAST.tv Paris Major 2023