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Сегодня, 16:40

Будущее уже наступило: девушка играет в Valorant силой мысли

Владислав Шалганов
Корреспондент
Perrikaryal.
Фото Twitch
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Twitch-стримерша Perrikaryal играет в Valorant при помощи силы мысли.

Для игры девушка использует электроэнцефалограмму и множество датчиков, отвечающих за игровые команды. Движения головой помогают девушке передвигаться во время игры. Прицеливание происходит с помощью глаз, а другие действия, вроде броска гранаты, Перри делает благодаря мозговым импульсам.

Valorant — не первая игра, в которую девушка играет таким способом. До этого она смогла осилить Elden Ring — на прохождение у нее ушло несколько месяцев.

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