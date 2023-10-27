Бумыч пополнил состав Cloud9 — еще одним новичком команды может стать Симпл

Кирилл Бумыч Михайлов выступит за Cloud9 в онлайн-турнире Thunderpick World Championship 2023 — об этом сам Кирилл рассказал в соцсетях.

Михайлов заменит ушедшего sh1ro — парень покинул клуб по собственному желанию. Слухи о том, что Бумыч перейдет в Cloud9, появились еще в начале октября, однако с тех пор это первая информация о вступлении Бумыча в клуб.

Также ходят слухи о том, что s1mple может стать частью Cloud9. Подтверждения этому пока нет.

Thunderpick World Championship 2023 начнется 27 октября. Призовой фонд турнира — 500 тысяч долларов, или 47 миллионов рублей.