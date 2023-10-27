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27 октября, 13:57

Бумыч пополнил состав Cloud9 — еще одним новичком команды может стать Симпл

Владислав Шалганов
Корреспондент
Кирилл Boombl4 Михайлов.
Фото Соцсети
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Кирилл Бумыч Михайлов выступит за Cloud9 в онлайн-турнире Thunderpick World Championship 2023 — об этом сам Кирилл рассказал в соцсетях.

Михайлов заменит ушедшего sh1ro — парень покинул клуб по собственному желанию. Слухи о том, что Бумыч перейдет в Cloud9, появились еще в начале октября, однако с тех пор это первая информация о вступлении Бумыча в клуб.

Также ходят слухи о том, что s1mple может стать частью Cloud9. Подтверждения этому пока нет.

Александр s1mple Костылев. NAVI остается без Симпла — лидер клуба берет перерыв от Counter-Strike

Thunderpick World Championship 2023 начнется 27 октября. Призовой фонд турнира — 500 тысяч долларов, или 47 миллионов рублей.

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